Солістка KAZKA Олександра Зарицька показала розкішний образ для шоу "Танці з зірками"

Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька стала популярною співачкою після тріумфу на українському талант-шоу з піснею"Свята". Красуня після цього записала безліч хітових пісень і кліпів, які стали популярні не тільки в Україні, а й у всьому світі. Тепер красуня вирішила спробувати свої сили на шоу "Танці з зірками". Партнером дівчини став Юрій Мєшков.

У себе в Instagram дівчина показала новий образ Мерлін Монро, який підготувала для другого ефіру. Олександра була з білим волоссям і в рожевій сукні. Поруч був партнер Юрій Мєшков в чорно-білому костюмі.

"А взагалі, минулий ефір був про кохання. Юрій, спасибі, що підтримуєш мене 24/7", - написала Зарицька.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Саша, у вас такий гарний партнер по танцю. Красиві"," Саша, ти така крута", " Саша,ви молодчина, образ Мерлін вам до лиця!!!Подальших успіхів вам!!!".

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