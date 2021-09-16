Солістка KAZKA Олександра Зарицька показала розкішний образ для шоу "Танці з зірками"
Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька стала популярною співачкою після тріумфу на українському талант-шоу з піснею"Свята". Красуня після цього записала безліч хітових пісень і кліпів, які стали популярні не тільки в Україні, а й у всьому світі. Тепер красуня вирішила спробувати свої сили на шоу "Танці з зірками". Партнером дівчини став Юрій Мєшков.
У себе в Instagram дівчина показала новий образ Мерлін Монро, який підготувала для другого ефіру. Олександра була з білим волоссям і в рожевій сукні. Поруч був партнер Юрій Мєшков в чорно-білому костюмі.
"А взагалі, минулий ефір був про кохання. Юрій, спасибі, що підтримуєш мене 24/7", - написала Зарицька.
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Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:
"Саша, у вас такий гарний партнер по танцю. Красиві"," Саша, ти така крута", " Саша,ви молодчина, образ Мерлін вам до лиця!!!Подальших успіхів вам!!!".
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