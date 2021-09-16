Відома телеведуча Маша Єфросиніна повернеться на шоу "Танці з зірками" в новій ролі, інтригу розкрили
Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча і інтерв'юер Маша Єфросиніна повернеться на проект "Танці з зірками" в третьому ефірі. Виявилося, що колишня учасниця шоу стала ведучою зоряного балкона і зустрічатиме пари танцюристів після виступу на паркеті. Повідомлення про це опублікували на сторінці проекту в Instagram.
"Маша Єфросиніна стане ведучою зоряного балкона третього прямого ефіру шоу "Танці з зірками". Як тобі така новина?",- йдеться в повідомленні.
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Українці в коментарях тут же почали обговорювати нову роль Маші, відповідаючи на питання: "Хоч одна класна ведуча на балконі буде. Попередні так собі", "Ніяк", "Сподіваюся вона замінила Кухар!", "Супер", "Красуня. Супер", "Капець, гірше нікого придумати не змогли", "Клас", "Чудова новина, обожнюю Машу", "Краще б Машу запросили ведучою до такого шикарного шоу".
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