Відома балерина Катерина Кухар згадала, що у неї було весілля і показала себе в образі нареченої

Як повідомляє Politeka.net, відома українська балерина і сувора суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу в сторіс зірка поділилася трепетними кадрами зі свого весілля з Олександром Стояновим, яка відбулася два роки тому. Примітно, що у балерини було навіть два весілля – одна офіційна, а друга на паркеті "Танців з зірками".

На кадрах в сторіс Катерина показала ніжні фотографії з чоловіком Олександром, на яких її можна побачити в незвичайному весільному образі. Як видно, для церемонії артистка вибрала не білосніжну, а бежеву сукню нареченої, і фасон у цього вбрання вельми оригінальний.

Крім того, у своєму мікроблозі Кухар опублікувала гламурне фото з чоловіком, а в підписі до посту розповіла, що випадково згадала про річницю. "А знаєте, і так в житті буває... зайшла опублікувати нагадування, що 17 вересня ми чекаємо вас на балеті "Жизель" і попалося мені на очі"спогад". Два роки тому в цей день у нас був весільний ефір танців, а відповідно, вчора, ми з чоловіком розписалися. І успішно забули про значущу дату в метушливих днях", - поділилася Катя.

Нагадаємо, Кухар з "Танців з зірками" на всю країну зізналася, що відчуває до чоловіка: "Ти готовий жертвувати...".

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