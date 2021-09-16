Юна дочка співачки Олі Полякової показала свій образ для шкільної фотосесії
Як повідомляє Politeka.net, юна дочка популярної співачки Олі Полякової Маша часто радує шанувальників яскравими і провокаційними публікаціями у своєму Instagram. У свої 16 років дівчина вже є засновницею групи "шви", з якою встигла оскандалитися, вона зібрала багатотисячну аудиторію у своєму мікроблозі і навіть заробляє на рекламі.
Так, нещодавно Маша поділилася з фоловерами в сторіс дивним кадром, на якому показала свій образ для шкільної фотосесії. У ролику дівчина знімає себе в машині по дорозі на зйомку, вона спочатку мило посміхається, а потім показує мову.
Перед камерою дочка співачки з'явилася в цікавому вбранні, який майже не видно за довгим розпущеним волоссям. На її голові видно Темний берет, а на обличчі крім яскравого макіяжу з темною помадою, ще й чорні "ріжки" на лобі. "Їду на шкільну фотосесію", - підписала сторіс Полякова-молодша.
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