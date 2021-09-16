Четверта дружина відомого співака Віктора Павліка Катерина Реп’яхова опублікувала відео з маленьким сином

Як пише Politeka.net, рік тому 55-річний легендарний український співак Віктор Павлік вчетверте одружився. Обраницею співака стала на 28 років молодша Катерина Реп’яхова, яка працювала його концертним директором. Цього року в Павліка з Реп’яховою народився син Михайло, якому 15 вересня виповнилося три місяці.

Попри те, що хлопчик ще дуже маленький, зіркові батьки не бояться подорожей. Так, у своєму Instagram Реп’яхова розповідає підписникам, що вони з тримісячним Михайликом подорожують Україною. Цього разу, дружина Павліка опублікувала відео біля моря в місті Одеса.

"Мишко вперше побачив море ❤️", написала Реп’яхова.

Шанувальники поставили майже 1000 лайків за 40 хвилин та написали коментарі.

"Ви такі чудові! Щастя і здоров'я вам і Мишкові 🔥❤️", "Супер!", "Неймовірні", - написали в коментарях.

Рaніше Politeka писaлa, що молода дружина Павлика в розстебнутому піджаку поділилася планами на найближчий час: "Зібрати речі і...".

Нагадаємо, що Віктор Павлік показав, як його молода дружина запалювала перед самими пологами: "Слон і моська".

A ще Politeka повідомлялa, що молода дружина Віктора Павлика несподівано звернулася до українців: "Кожен день зі мною...".