Відомий телеведучий Олександр Педан залишився під враженням від слів Святослава Вакарчука з "Океан Ельзи"
Як передає Politeka.net, Олександр Педан є популярним українським телеведучим і шоуменом. Він прославився завдяки своїй участі в КВН, якому присвятив близько 9-ти років. Зараз Олександр працює телеведучим на безлічі популярних шоу, в тому числі "Екси" і " Хто зверху?".
Цього разу телеведучий опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Олександр слухає пісню груп "Океан Ельзи" і "Один в каное" і насолоджується музикою.
Просто крутецька нова пісня "Океан Ельзи" і "Один в каное " - "Місто весни" про Львів. - поділився Олександр
Онук Пугачової довів, що не гірше своїх знаменитих родичів, кадри: "Чому ви не світова зірка?"
Магнітна буря вдарить по українцях вже сьогодні: кому слід турбуватися і як себе вберегти
Обірвалося життя відомої актриси, яка брала участь в «Танцях з зірками»: подробиці трагедії
Мартиновська і Ярославський розкрили секрети закулісся "Мастер Шеф", чим годують і за що лають: "Це правда"
Кухар схибила в ефірі "Танців з зірками", Горбунову довелося втрутитися: "Ой, вибачте"
"І знаєте, навіть якщо не був у Львові, то завдяки цій пісні його можна полюбити. Просто супер! Така красива, рекомендую!, - порадив телеведучий.
Раніше повідомлялося, Педан задивився на зірку "Х-фактора" Трегубову в мереживах, кадри: "Карколомна красуня"
Також, Вакарчук з "Океан Ельзи" після розлучення з'явився в компанії молодої красуні: "Це просто неможливо"
Politeka розповідала, Вакарчук з "Океану Ельзи" приготував українцям неймовірний сюрприз, викликавши захват: "Вау, уявляю і вже тріпоче..."