Відомий телеведучий Олександр Педан залишився під враженням від слів Святослава Вакарчука з "Океан Ельзи"

Як передає Politeka.net, Олександр Педан є популярним українським телеведучим і шоуменом. Він прославився завдяки своїй участі в КВН, якому присвятив близько 9-ти років. Зараз Олександр працює телеведучим на безлічі популярних шоу, в тому числі "Екси" і " Хто зверху?".

Цього разу телеведучий опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Олександр слухає пісню груп "Океан Ельзи" і "Один в каное" і насолоджується музикою.

Просто крутецька нова пісня "Океан Ельзи" і "Один в каное " - "Місто весни" про Львів. - поділився Олександр

"І знаєте, навіть якщо не був у Львові, то завдяки цій пісні його можна полюбити. Просто супер! Така красива, рекомендую!, - порадив телеведучий.

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