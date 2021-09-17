Відома балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар відверто розповіла про свою драматичну історію

Як передає Politeka.net, Катерина Кухар є популярною балериною та суддею шоу "Танці з зірками". Як відомо, у танцівниці двоє дітей - син Тимур і дочка - Анастасія. Катерина могла бути багатодітною мамою, але первістка вона втратила на останніх термінах вагітності.

Цього разу на сторінці судді "Танців з зірками" з'явилися нові відео в Instagram. Катерина зважилася поділитися в соцмережах одкровенням щодо своїх депресій.

"Ви у мене питаєте реальних історій і порад, чи була у мене депресія...Так, була. Один раз була. Шалено важка, сильна, Довга. Один раз була така маленька - маленька, втретє взагалі не була. Це завдяки моєму чоловікові. Цій людині, яка була зі мною поруч і допомагала мені з цією депресією справлятися".

"У мене в один час були великі проблеми з годуванням дитини. З годуванням Тимура. Хлопчики їдять до тих пір, поки їм, знаєте, молоко біжить в рот і потім доводиться працювати і намагатися, він засинав і доводилося будити. "

"Я обкладала цю груди, яка у мене була як камінь, яка була у мене під шиєю, і капустяними листами і робила масажі. Мені здавалося, що у мене була масажитська-вчителька, як Фрекен Бок, величезна, як 2 метри зростом. Така здорова, коли я побачила її, як вона брала мої груди і так тискала її. Я там просто з'їдала рушник, у мене крутилися градом сльози і я хотіла вити", - відверто розповіла Катерина.

"Мені здавалося, що це було ще складніше ніж пологи. Багато різних ситуацій. І як я вставала після кесаревого розтину, коли ти не можеш близько тижня, коли ти ведуча балерина, ти не можеш встати і випрямитися для тебе це теж величезний стрес. Коли ти не можеш встати нормально і самостійно і погодувати дитину вночі. Коли тобі обов'язково потрібна допомога своїх близьких", - поділилася балерина.

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