Українська співачка і ведуча "Орла і Решки" Мішель Андраде показала себе, здивувавши виглядом

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде є успішною українською співачкою болівійського Походження. Красуня нещодавно стала новою ведучою шоу "Орел і Решка" і тепер активно подорожує, записуючи нові епізоди для проекту. Не забуває Андраде і про Instagram, де ділиться найцікавішим з фанатами.

Красуня цього разу опублікувала фото в своєму блозі, на якому показала стильний образ в чорному. Дівчина стояла боком, розвернувшись до камери обличчям.

"Ми так звикли без сну", - написала Мішель Андраде під фотографією.

Солістка Kazka Олександра Зарицька і ще майже 5 тисяч фанатів поставили лайки під публікацією і написали коментарі:

"Трудяжка, бережи себе", "Без сну не можна", "по Вам не скажеш що не спите, виглядаєте відмінно", "Вау, яка ж красуня", "а я взагалі встаю в 6-7", "і для мене це нормально я звикла вставати рано".

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