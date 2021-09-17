Відомий український журналіст Дмитро Комаров розповів про свої небезпечні пригоди в Пакистані

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram 38-річний український журналіст Дмитро Комаров, який вже багато років веде тревел-програму "Світ навиворіт", розповів про свої чергові пригоди.

Цього разу Комаров із знімальною групою відправилися в Пакистан та показали глядачам місцевий колорит та культуру. Сюжет журналісти знімали в місті Кветта – столиці пакистанської провінції Белуджистан. Також Комаров завітав до кочівників пустині Тар, які удень прийняли українця дуже гостинно, а вночі чомусь вирішили пограбувати.

"Удень - неймовірно гостинний народ. Але вночі нас чомусь вирішили пограбувати)) Дякую пакистанській армії, яка нас супроводжувала - допомогли залагодити конфлікт і безпечно виїхати з нічної пустелі. Мені навіть не дозволили їхати на мотоциклі – все відбулося миттєво, мотоцикл швидко закинули в кузов пікапа і втекли", - розповів Комаров.

Рaніше Politeka писaлa, що Комаров з "Світ навиворіт" насмішив видом на фото, зробленому 10 років тому: "Ох і зачіски тоді були".

Нагадаємо, що сестра Комарова зі "Світ навиворіт" несподівано оголосила про поповнення в родині: "Мама двійнят".

A ще Politeka повідомлялa, що Комаров зі "Світ навиворіт" засвітив кадри весілля в пустелі, здивувавши подробицями: "Наречена плаче".