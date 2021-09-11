Мандрівник і телеведучий Дмитро Комаров, зірка "Світ навиворіт", показав, як подорожував по Пакистану
Як пише Politeka.net, Дмитро Комаров заінтригував українців черговою своєю подорожжю. Телеведучий опублікував відео в Instagram, розповівши подробиці.
"Пустеля, мабуть найскладніша середовище проживання на планеті для людини. Повна або часткова відсутність води, посуха, неродючі грунти, піщані бурі, колосальні перепади температур, смертельно небезпечні комахи - це щоденні реалії мешканців пустельних районів", - сказав Комаров.
"Хотіли б пожити в пустелі?",- написав Дмитро.
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Фанати подивилися понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:
"Моя мрія стати мандрівником", "так, це був би безцінний досвід", "так, звичайно, тому що пустеля - це завжди не те, що від неї очікуєш, і фарби там особливі".
Нагадаємо, Комаров з "Світ навиворіт" засвітив кадри весілля в пустелі, здивувавши подробицями
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