Мандрівник і телеведучий Дмитро Комаров, зірка "Світ навиворіт", показав, як подорожував по Пакистану

Як пише Politeka.net, Дмитро Комаров заінтригував українців черговою своєю подорожжю. Телеведучий опублікував відео в Instagram, розповівши подробиці.

"Пустеля, мабуть найскладніша середовище проживання на планеті для людини. Повна або часткова відсутність води, посуха, неродючі грунти, піщані бурі, колосальні перепади температур, смертельно небезпечні комахи - це щоденні реалії мешканців пустельних районів", - сказав Комаров.

"Хотіли б пожити в пустелі?",- написав Дмитро.

Фанати подивилися понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Моя мрія стати мандрівником", "так, це був би безцінний досвід", "так, звичайно, тому що пустеля - це завжди не те, що від неї очікуєш, і фарби там особливі".

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