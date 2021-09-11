Путешественник и телеведущий Дмитрий Комаров, звезда "Мир наизнанку", показал, как путешествовал по Пакистану
Как пишет Politeka.net, Дмитрий Комаров заинтриговал украинцев очередным своим путешествием. Телеведущий опубликовал видео в Инстаграм, рассказав подробности.
"Пустыня, пожалуй самая сложная среда обитания на планете для человека. Полное или частичное отсутствие воды, засуха, неплодородные почвы, песчаные бури, колоссальные перепады температур, смертельно опасные насекомые - это ежедневные реалии обитателей пустынных районов", - сказал Комаров.
"Хотели бы пожить в пустыне?", - написал Дмитрий.
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Фанаты посмотрели более 30 тысяч лайков и написали комментарии:
"Моя мечта стать путешественником", "Да, это был бы бесценный опыт", "Да, конечно, потому что пустыня - это всегда не то, что от нее ожидаешь, и краски там особенные".
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