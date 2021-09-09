Жена телеведущего Дмитрия Комарова из "Мир наизнанку" Александра Кучеренко похвасталась спортивными достижениями

Как передает Politeka.net, Александра Кучеренко является известным журналистом и обладательницей титула "Мисс Украина-2016". Также девушка ведет программу "Звездный спорт" на телеканале ICTV. Александра в 2019-ом году вышла замуж за известного телеведущего из "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова. Сейчас девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз девушка поделилась новыми фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, жена Дмитрия Комарова усердно занимается спортом чтобы поддерживать свою модельную фигуру. Александра показала кадр, где она в купальнике и аксессуарах для плавания.

"Нужно посчитать, сколько я проплываю за месяц.

Как думаете, сколько я проплываю за 1-часовую тренировку?", - спросила у поклонников Александра.

"33% сомневаются во мне? Посчитала, что за месяц проплываю на тренировках около 20 километров", - похвасталась жена Дмитрия Комарова.

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