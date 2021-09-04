Известная украинская ведущая и жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко рассказала про борьбу со стрессом

Девушка старается показывать в Инстаграм только яркие кадры из жизни, но при этом поднимает различные важные темы, которые были бы интересны ее аудитории. В этот раз под кадром, на котором она позировала в удобном спортивном костюме, Кучеренко размышляла о том, как уйти от стресса?

По мнению Александры, в современной жизни его становится все больше. В таком состоянии некоторые живут месяцами, пока не получат серьезные проблемы со здоровьем. Стресс влияет на иммунитет, вес, все физиологические и психические функции организме и, доказано, - даже ускоряет старение.

Поэтому для себя Александра выделила несколько пунктов, которые влияют на выход из стрессового состояния.

«🧘♀️Не смотреть в гаджеты перед сном. 🧘♀️Не ставить телефон на вибрацию, а включать «ночной режим». 🧘♀️Время от времени сдавать анализы на уровень кортизола, чтобы знать и контролировать свой гормон стресса.

🧘♀️Больше заниматься спортом. 🧘♀️Практиковать йогу и медитацию. Я еще учусь техникам, помогают расслабиться на полную и войти в состояние покоя.

🧘♀️Путешествовать Можно не надолго и далеко. Но получить новые положительные эмоции и изменить картинку на время» - написала Кучеренко.

Напомним, в 2016 году Кучеренко приняла участие в конкурсе «Мисс Украина 2016», который кардинально изменил ее жизнь. Тогда девушка не только заняла первое место, обойдя всех своих соперниц, но еще и познакомилась с будущим мужем: Комаров был членом жюри конкурса.

Напомним, Комаров из «Мир наизнанку» растаял в объятиях загорелой жены.

Как сообщала Politeka, молодая жена Комарова из "Мир наизнанку" поделилась с украинцами радостной новостью.

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