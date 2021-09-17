Известный украинский журналист Дмитрий Комаров рассказал о своих опасных приключениях в Пакистане

Как пишет Politeka.net, в своем Instagram 38-летний украинский журналист Дмитрий Комаров, который уже много лет ведет тревел-программы "Мир наизнанку", рассказал про свои очередные приключения.

На этот раз Комаров со съемочной группой отправились в Пакистан и показали зрителям местный колорит и культуру. Сюжет журналисты снимали в городе Кветта, столице пакистанской провинции Белуджистан. Также Комаров посетил кочевников пустыни Тар, которые днем приняли украинца очень гостеприимно, а ночью почему-то решили ограбить.

"Днем - невероятно гостипреимный народ. Но ночью нас почему-то решили ограбить)) Спасибо пакистанской Армии, которая нас сопровождала - помогли уладить конфликт и безопасно уехать по ночной пустыне. Мне даже не позволили ехать на мотоцикле - всё произошло мгновенно, мотоцикл быстро закинули в кузов пикапа и удрали", - рассказал Комаров.

Ранее Politeka писала, что Комаров из " Мир наизнанку "насмешил видом на фото, сделанном 10 лет назад:"Ох и прически тогда были".

Напомним, что сестра Комарова из "Мир наизнанку" неожиданно объявила о пополнении в семье: "Мама двойняшек".

A еще Politeka сообщала, что Комаров из " Мир наизнанку "засветил кадры свадьбы в пустыне, удивив подробностями:"невеста плачет".