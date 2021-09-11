Ведучий і автор Тревел-програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров поділився кадрами весілля в пустелі

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram Комаров показав фрагменти нового випуску програми, а також розповів про незвичайні для європейців весільних ритуалах Пакистану.

«Чи уявляєте ви ситуацію, що наречений і наречена побачать один одного вперше вже після весілля, тільки ставши чоловіком і дружиною? Реально вперше подивляться один на одного. Дуже хвилюючий момент. Я бачив такий своїми очима. У нас з вами поруч-паралельний світ, інша планета, де зовсім інше життя",-розповів ведучий тревел-шоу.

Також він зазначив, що наречений кілька днів під палючим сонцем пустелі Тар виконує ритуали предків, перепочити в тіні він може зовсім недовго.

«Для зручності наречений в пустелі не надягає туфлі до кінця, наступаючи на задники. Носить, як тапочки. Щоб при першій же можливості зняти і дати ногам відпочити. Наречена в цей час плаче», - розповів Комаров.

Нагадаємо, що Комаров здивував дивними ситуаціями на зйомках: "у супроводі охорони".

Як повідомляла Politeka, Комарову довелося швидко тікати за кордоном: "Кинули в кузов...".

Також Politeka писала, що Комаров приголомшив яскравим виглядом посеред дороги: "нарешті...".