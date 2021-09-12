Сестра Дмитра Комарова, зірки "Світ навиворіт", Ангеліна показала свого нового сина
Як пише Politeka.net, Ангеліна є рідною сестрою популярного телеведучого і журналіста Дмитра Комарова, який став справжньою зіркою шоу "Світ навиворіт". Ангеліна не настільки медійна, як брат, але активно веде блог в соціальній мережі Instagram, де за красунею стежить 50 тисяч фанатів.
Красуня опублікувала нову фотографію, на якій позувала разом з дочкою Алісою. На другій руці дівчина тримала хлопчика на ім'я Даня. Як дівчина пояснила - це її хрещений син.
"У мене з'явився син, а у Аліси братик.
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Батюшка сказав що хресних діток потрібно любити як своїх, так що тепер я практично мама двійнят", - написала Ангеліна.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Боже... дуже зворушливе фото. Неначе три світлих ангела", "які красиві", " так схожі Ви все, реально двійнята виходять. З хрещеником вас".
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