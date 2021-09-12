Сестра звезды украинского ТВ Дмитрия Комарова, телеведущего "Мир наизнанку", Ангелина показала своего нового сына

Как пишет Politeka.net, Ангелина является родной сестрой популярного телеведущего и журналиста Дмитрия Комарова, который стал настоящей звездой шоу "Мир наизнанку". Ангелина не настолько медийна, как брат, но активно ведет блог в социальной сети Инстаграм, где за красоткой следит 50 тысяч фанатов.

Красотка опубликовала новую фотографию, на которой позировала вместе с дочерью Алисой. На второй руке девушка держала мальчика по имени Даня. Как девушка объяснила - это ее крестный сын.

"У меня появился сын, а у Алисы братик.

Батюшка сказал что крестных деток нужно любить как своих, так что теперь я практически мама двойняшек", - написала Ангелина.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Боже... очень трогательное фото. Как будто три светлых ангела", "Какие красивые", "Так похожи вы все, реально двойняшки выходят. С крестником вас".

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