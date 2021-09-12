Сестра звезды украинского ТВ Дмитрия Комарова, телеведущего "Мир наизнанку", Ангелина показала своего нового сына
Как пишет Politeka.net, Ангелина является родной сестрой популярного телеведущего и журналиста Дмитрия Комарова, который стал настоящей звездой шоу "Мир наизнанку". Ангелина не настолько медийна, как брат, но активно ведет блог в социальной сети Инстаграм, где за красоткой следит 50 тысяч фанатов.
Красотка опубликовала новую фотографию, на которой позировала вместе с дочерью Алисой. На второй руке девушка держала мальчика по имени Даня. Как девушка объяснила - это ее крестный сын.
"У меня появился сын, а у Алисы братик.
Беда у Пугачевой, звезду забрали с похорон близкого друга в плачевном состоянии: "Галкин взял за руку и..."
Новая ведущая "Танців з зірками" Онуфрийчук показала, чем балует мужа-миллионера: "Лайфхаки для вас, девочки"
Полякова покинула Украину и показала, кто ее балует за границей: "Как же ты меня..."
Снег и заморозки обрушатся на Украину, синоптики озвучили неутешительный прогноз: когда ждать похолодания
Хименес-Браво признался в сильных чувствах к экс-участнице и судье "Мастер Шеф": "Боже мой..."
Батюшка сказал что крестных деток нужно любить как своих, так что теперь я практически мама двойняшек", - написала Ангелина.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Боже... очень трогательное фото. Как будто три светлых ангела", "Какие красивые", "Так похожи вы все, реально двойняшки выходят. С крестником вас".
Напомним, сестра Комарова из "Мир наизнанку" начала раздавать советы молодым мамам
А еще Politeka писала, что Красотка-родственница Комарова из "Мир наизнанку" удивила эффектным образом в коротеньком топе
Также Politeka сообщала, что сестра Комарова из "Мир наизнанку" показала фигуру в купальнике, удивив откровением