Сестра популярного украинского телеведущего Дмитрия Комарова из "Мир Наизнанку" Ангелина поделилась опытом отцовства и показала поклонникам маленькую дочь

Как пишет Politeka.net, родная сестра журналиста и путешественника Дмитрия Комарова, который прослався как ведущий популярной телепередачи "Мир наизнанку", Ангелина Комарова, хоть и не такая публичная, как ее брат, но также активно ведет свой блог в Instagram.

На этот раз топовый стилист Киева Ангелина Комарова, которая чуть меньше года назад стала мамой, поделилась с поклонниками своим опытом материнства и дала несколько советов, как совмещать карьеру и быть хорошей мамой.

Женщина отметила, что как быстро выходить на работу после декрета и выходить ли вообще – это выбор каждого. Лично для нее важным пунктом стало обучение. Комарова спрашивала как правильно ухаживать за ребенком у квалифицированных врачей, в частности у известного Евгения Комаровского.

"Для меня материнство-это огромное счастье. Но при этом мне жизненно необходимо участвовать и в других сферах жизни, быть активной", - написала сестра журналиста.

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