Відомий телеведучий, автор шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров вразив видом поруч з розкішною дружиною

Як пише Politeka.net, в Instagram у телеведучої Олександри Кучеренко з'явилося фото із зірковим чоловіком. Дівчина позувала в красивій вишитій сукні синього кольору, яка спадала з плечей. Дмитро теж одягнувся в національний костюм на честь свята. Він обійняв свою засмаглу красуню і розплився в усмішці.

"З Днем незалежності, Україно. Зі святом кожного українця! Нехай нас завжди об'єднує любов до нашої країни і один до одного", - підписала фото Олександра.

У коментарях зірковій парі залишили масу приємних слів.

"Ваша пара дуже красива", "нереальні", "очей не відірвати від вас! Краса зашкалює!", "Які гарні. Зі святом", "дуже красиві!", "Які у Вас гарні вишиванки!",- пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко довго приховували свої стосунки, розповівши про них лише після весілля.

Нагадаємо, що Комаров вирішив відгрохати будинок в Карпатах і похвалився покупкою: "мене можна привітати".

Як повідомляла Politeka, Комаров вразив українців новим фото, заінтригувавши місцем: "де це диво природи...".

Також Politeka писала, що Комаров вразив видом серед джунглів:"непередбачувані маршрути".