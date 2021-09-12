Ведучий і автор Тревел-програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров показав, як виглядав 10 років тому
Як пише Politeka.net, архівне фото 38-річна телезірка розмістив у себе в Instagram.
"Дізнаєтеся? Попалася фотка в архівах.
10 років тому з @dmytryiev_aleksandr 😂 😂 😂 » - повідомив Дмитро.
На фото Комаров позує з оператором програми» Світ навиворіт " Олександром Дмитрієвим. 10-років тому чоловіки носили зовсім інші зачіски, ніж зараз.
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Користувачі Мережі прийшли в захват, коли побачили фото з минулого. Вона обдарували Дмитра приємними слова, зазначивши, що в кадрі він зовсім як хлопчисько.
"Які гарненькі хлопчаки!😍",
"Та начебто такі ж, як зараз, тільки зачіски інші :))",
"Які молоді ви були",
""Ох і зачіски тоді були",
"Саша зовсім як старшокласник))) дуже подобається Світ навиворіт",
"Молодь",
"Як же не впізнати",
"Такі суперські",
"Так пам'ятаю вас таких", - пишуть в мережі.
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