Ведучий і автор Тревел-програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров показав, як виглядав 10 років тому

Як пише Politeka.net, архівне фото 38-річна телезірка розмістив у себе в Instagram.

"Дізнаєтеся? Попалася фотка в архівах.



10 років тому з @dmytryiev_aleksandr 😂 😂 😂 » - повідомив Дмитро.

На фото Комаров позує з оператором програми» Світ навиворіт " Олександром Дмитрієвим. 10-років тому чоловіки носили зовсім інші зачіски, ніж зараз.

Користувачі Мережі прийшли в захват, коли побачили фото з минулого. Вона обдарували Дмитра приємними слова, зазначивши, що в кадрі він зовсім як хлопчисько.

"Які гарненькі хлопчаки!😍",

"Та начебто такі ж, як зараз, тільки зачіски інші :))",

"Які молоді ви були",

""Ох і зачіски тоді були",

"Саша зовсім як старшокласник))) дуже подобається Світ навиворіт",

"Молодь",

"Як же не впізнати",

"Такі суперські",

"Так пам'ятаю вас таких", - пишуть в мережі.

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