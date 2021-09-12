Ведущий и автор трэвел-программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров показал, как выглядел 10 лет назад
Как пишет Politeka.net, архивное фото 38-летняя телезвезда разместил у себя в Инстаграм.
«Узнаёте? Попалась фотка в архивах.
10 лет назад с @dmytryiev_aleksandr 😂😂😂» - сообщил Дмитрий.
На фото Комаров позирует с оператором программы «Мир наизнанку» Александром Дмитриевым. 10-лет назад мужчины носили совсем другие прически, нежели сейчас.
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Пользователи сети пришли в восторг, когда увидели фото из прошлого. Она одарили Дмитрия приятными слова, отметив, что в кадре он совсем как мальчишка.
"Какие хорошенькие мальчишки!😍",
"Да вроде такие же, как сейчас, только причёски другие :))",
"Какие молодые вы были",
""Ох и причёски тогда были",
"Саша совсем как старшеклассник)))очень нравится мир наизнанку",
"Молодежь",
"Как же не узнать",
"Такие суперские",
"Да помню вас таких", - пишут в сети.
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