Ведущий и автор трэвел-программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров показал, как выглядел 10 лет назад

Как пишет Politeka.net, архивное фото 38-летняя телезвезда разместил у себя в Инстаграм.

«Узнаёте? Попалась фотка в архивах.



10 лет назад с @dmytryiev_aleksandr 😂😂😂» - сообщил Дмитрий.

На фото Комаров позирует с оператором программы «Мир наизнанку» Александром Дмитриевым. 10-лет назад мужчины носили совсем другие прически, нежели сейчас.

Пользователи сети пришли в восторг, когда увидели фото из прошлого. Она одарили Дмитрия приятными слова, отметив, что в кадре он совсем как мальчишка.

"Какие хорошенькие мальчишки!😍",

"Да вроде такие же, как сейчас, только причёски другие :))",

"Какие молодые вы были",

""Ох и причёски тогда были",

"Саша совсем как старшеклассник)))очень нравится мир наизнанку",

"Молодежь",

"Как же не узнать",

"Такие суперские",

"Да помню вас таких", - пишут в сети.

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