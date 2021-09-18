Анна Саліванчук, актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, заговорила про думки, які її зазвичай відвідують

Анна Саліванчук веде свій Instagram не так, як багато зірок, оскільки вважає за краще більше розповідати про життя, ніж ділитися простими кадрами. Причому артистка нерідко акцентує увагу на притчах і цитатах з книг.

Цього разу під новим відео зі свята, зробленим зовсім недавно, Саліванчук вирішила поміркувати на тему зміни думок, щоб змінити своє життя в кращу сторону.

Можливості розумового тренування безмежні, а її результати вічні, проте як і раніше лише дуже небагато спромоглися направити свої думки в необхідне русло, вважає Анна.

"Все починається з ваших думок. Повторіть 100 разів вранці: "мене чекає успішний день» і подивіться, як змінитися ваш настрій і реакція інших людей на вас. Не вірите? Тоді повторіть 100 разів вранці " мене все дістало і нічого не хочу» і настрій буде відповідно до цієї думки. Не знаю як у вас, але сьогодні мене чекає просто приголомшливий день!!» - выскзаалась актриса.

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