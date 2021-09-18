Висхідна зірка Соня Кей показала, як проводить час на вихідних
Як пише Politeka.net, Соня Кей стала популярною в Україні співачкою і навіть була номінована на "Прорив року" за версією "Золота Жар-птиця". Красуня недавно вийшла заміж, але продовжує займатися творчістю, а також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому відео, яке опублікувала в розділі сторіс, красуня показала, чим займається в Суботній вечір. Дівчина прийшла в тир, де тримала пневматичну рушницю і цілилася в мішень. Соня вистрілила кілька разів, потрапивши один раз в десятку, а інші потрапили трохи нижче - на 9-8.
"Краще мене не злити", - підписала кадри Соня, додавши диявольський смайлик.
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На іншому сторіс Соня була разом з популярним співаком Serafyn. Парочка посміхалася і обіймалася, позуючи перед фотографом в темряві.
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