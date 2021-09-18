Ведучий і автор Тревел-програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров показав кадри захоплюючої поїздки в Пакистан

Як пише Politeka.net, знаменитість анонсував вихід нового випуску шоу в суботу на телеканалі "1+1", обіцяючи розповісти про фантастичне місто Кветта, Белуджистан, Піски Чолістана і кочівників 21-го століття, які подорожують слідом за верблюдами, перевозячи на ослах свої ліжка і ковдри.

Комаров каже, що в Пакистані його чекали справжні пригоди, такий стиль поїздок йому дуже подобається.

"Мій улюблений стиль поїздок: коли під тобою мотоцикл, в обличчя пил і пісок, а попереду сюрприз за сюрпризом. Це ж цікавіше, ніж просто відпочинок біля басейну в готелі?)»,- написав тревел-ведучий.

Також Дмитро показав численні кадри з поїздки, на одному з фото 38-річний Комаров був зображений з нафарбованими очима. Разом з ним в кадр потрапили кочівники з верблюдами.

Користувачі Мережі написали багато позитивних відгуків телеведучому.

"Обожнюваний Світ Навиворіт! Нові випуски дуже круті. Ще більше Пакистану",

"Одне задоволення дивитися ваші програми, Дмитро! Спасибі вам за це задоволення)",

"Дивимося всі ваші програми із задоволенням👏", - пишуть в мережі.

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