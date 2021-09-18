Ведущий и автор трэвел-программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров показал кадры захватывающей поездки в Пакистан

Как пишет Politeka.net, знаменитость анонсировал выход нового выпуска шоу в субботу на телеканале "1+1", обещая рассказать о фантастическом городе Кветта, Белуджистан, песках Чолистана и кочевниках 21-го века, которые путешествуют следом за верблюдами, перевозя на ослах свои кровати и одеяла.

Комаров говорит, что в Пакистане его ждали настоящие приключения, такой стиль поездок ему очень нравится.

«Мой любимый стиль поездок: когда под тобой мотоцикл, в лицо пыль и песок, а впереди сюрприз за сюрпризом. Это же интереснее, чем просто отдых у бассейна в отеле?)», - написал тревел-ведущий.

Также Дмитрий показал многочисленные кадры с поездки, на одном из фото 38-летний Комаров был запечатлен с накрашенными глазами. Вместе с ним в кадр попали кочевники с верблюдами.

Пользователи сети написали много положительных отзывов телеведущему.

"Обожаемый Мир Наизнанку! Новые выпуски очень крутые. Еще больше Пакистана",

"Одно удовольствие смотреть ваши программы,Дмитрий! Спасибо вам за это удовольствие)",

" Смотрим все ваши программы с удовольствием👏", - пишут в сети.

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