Зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко, нарешті, попрощалася з літом і розповіла, як примудрилася провести його весело навіть без відпустки

38-річна актриса вибрала найяскравіші фото цього літа, якими поділилася в своєму новому пості в Instagram, передає Politeka.net.

"Ось і літо пройшло... 🌞 Далі можете доспівати самі😀 Тепер вже остаточно відчувається осінь🍁 Але хочеться трошки продовжити літній настрій і поділитися з вами теплими спогадами", - йдеться в підписі.

Булітко детально розповіла про свої пригоди, додавши, що "не страждає без відпустки". Крім роботи, актриса багато часу приділяла своєму господарству - у себе на городі вона вирощує овочі та зелень.

"Я можу відпочити вдома і отримати задоволення від домашнього затишку і турбот. Ось це літо було у мене без відпустки, але дуже активне: зйомки «Папанек-4», озвучка, городні справи (так-так, вам не почулося)😁 у мене виросли помідори, огірки, зелень, кизил, рукола, а також багато різних квітів. Дивилася з Касею фільми і серіали, їздила на дівич-вечори, робила домашні косметичні маніпуляції і навіть була за штурвалом літака😱 А ще накупила літніх шмоток і половину навіть не встигла надіти😏", - поділилася Вікторія.

Користувачі підтримали зірку "Дизель шоу", щоб вона не засмучувалася:

"Літо як один помах руки, бац і немає😎 а ти Вікусік приголомшлива і розкішна дівчина 😍"

"Вікуся! Літо обов'язково повернеться, треба тільки трохи почекати!)))😍❤️"

"Так, Віка, це, звичайно, неподобство, літо скінчилося швидше, ніж нові літні шмотки! Ось як після цього жити? 😂"

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