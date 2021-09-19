Актриса Скарлетт Йоханссон з'явилася в компанії голлівудського красеня

36-річна відома артистка починала свою кар'єру на початку 90-х, пише Politeka.net. За цей час Скарлет зіграла в десятках успішних фільмів, в тому числі за коміксами «Марвел».

Зокрема, цього року вийшов фільм, де артистка знову втілила на екрані образ героїні Наташі Романофф або Чорної вдови.

За час зйомок картин за коміксами Скарлетт Йоханссон встигла подружитися з голлівудським красенем Крісом Евансом, який виконував роль Капітана Америки.

Обидва часто жартували один над одним на майданчику, їх колеги одного разу розповіли, що актори смішать один одного моментально.

Артисти дозволяють собі з'являтися на презентаціях фільму разом, через що ходять чутки про їхній роман. Однак Кріс і Скарлет давно уклали угоду не реагувати на розмови про їхні стосунки. Ніхто і ніщо не може вплинути на їх міцну дружбу.

У Мережі ж часто згадують спільні фото артистів. Так, у фан-групі акторки опублікували кадр, де вона притулилася до Кріса і обидва посміхнулися.

За годину публікація зібрала сотні лайків і трохи коментарів.

Користувачі Мережі ставили смайлкі-сердечка, висловлюючи свою любов.

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