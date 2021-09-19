Актриса Скарлетт Йоханссон появилась в компании голливудского красавчика
36-летняя известная артистка начинала свою карьеру в начале 90-х, пишет Politeka.net. За это время Скарлет сыграла в десятках успешных фильмов, в том числе по комиксам «Марвел».
В частности, в этом году вышел фильм, где артистка снова воплотила на экране образ героини Наташи Романофф или Черной вдовы.
За время съемок картин по комиксам Скарлетт Йоханссон успела подружиться с голливудским красавчиком Крисом Эвансом, который исполнял роль Капитана Америки.
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Оба часто подшучивали друг над другом на площадке, их коллеги однажды рассказали, что актеры смешат друг друга моментально.
Артисты позволяют себе появляться на презентациях фильма вместе, из-за чего ходят слухи об их романе. Однако Крис и Скарлет давно заключили соглашение не реагировать на разговоры об их отношениях. Никто и ничто не может повлиять на их крепкую дружбу.
В Сети же часто вспоминают совместные фото артистов. Так, в фан-группе актрисы опубликовали кадр, где она прижалась к Крису и оба улыбнулись.
За час публикация собрала сотни лайков и немного комментариев.
Пользователи сети ставили смайлки-сердечки, выражая свою любовь.
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