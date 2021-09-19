Актриса Скарлетт Йоханссон появилась в компании голливудского красавчика

36-летняя известная артистка начинала свою карьеру в начале 90-х, пишет Politeka.net. За это время Скарлет сыграла в десятках успешных фильмов, в том числе по комиксам «Марвел».

В частности, в этом году вышел фильм, где артистка снова воплотила на экране образ героини Наташи Романофф или Черной вдовы.

За время съемок картин по комиксам Скарлетт Йоханссон успела подружиться с голливудским красавчиком Крисом Эвансом, который исполнял роль Капитана Америки.

Оба часто подшучивали друг над другом на площадке, их коллеги однажды рассказали, что актеры смешат друг друга моментально.

Артисты позволяют себе появляться на презентациях фильма вместе, из-за чего ходят слухи об их романе. Однако Крис и Скарлет давно заключили соглашение не реагировать на разговоры об их отношениях. Никто и ничто не может повлиять на их крепкую дружбу.

В Сети же часто вспоминают совместные фото артистов. Так, в фан-группе актрисы опубликовали кадр, где она прижалась к Крису и оба улыбнулись.

За час публикация собрала сотни лайков и немного комментариев.

Пользователи сети ставили смайлки-сердечки, выражая свою любовь.

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