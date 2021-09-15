Актриса Скарлетт Йоханссон похвасталась идеальной фигуркой в коротких шортиках

Как пишет Politeka.net, 36-летняя Скарлетт Йоханссон начала сниматься в достаточно юном возрасте. На ее счету много известных фильмов, но по-настоящему знаменитой и популярной ее сделала роль «Черной вдовы» в фильмах по комиксам «Марвел». Йоханссон снялась во многих фильмах франшизы, закончив свое сотрудничество с киностудией сольным фильмом о Наташе Романовой.

В Инстаграм множество фан-страничек, посвященных актрисе. На одном из архивных снимков она предстала в соблазнительных шортиках и майке. Скарлетт стояла на фоне красивого вида, подняв вверх одну руку. Плавные изгибы ее тела манили и привлекали внимание. На фото у артистки была короткая стрижка. Стоит отметить, что за свою карьеру актриса множество раз меняла имидж, экспериментируя с длиной и цветом волос.

«Восхитительный вид», - подписали фото авторы аккаунта.

Напомним, что Скарлетт Йоханссон покорила простым образом без лишнего: "Леди в красном".

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