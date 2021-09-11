Знаменита голлівудська актриса Скарлетт Йоханссон раніше часто змінювала образи для зйомок

36-річна актриса, яка зіграла супер-героїню "Чорну вдову", звикла міняти зачіски заради нових ролей і зйомок. За багато років роботи в кіно, актриса не раз змінювала колір волосся і підкорювала перетвореннями шанувальників.

Фанати зараз часто згадують, як виглядала їхня улюблениця до того, як народила дитину. Нещодавно зірка знову стала мамою вдруге. 18 серпня 2021 Скарлетт народила сина Космо, проте показувати дитину і себе відмовилася, наполягаючи на приватності.

Оскільки зірка також не веде свою сторінку в Instagram, шанувальники продовжують показувати її архівні фото самостійно, захоплюючись яскравими луками, які раніше Йоханссон демонструвала на зйомках:

"Була така мініатюрна, а тепер сильна😍; найромантичніша; подобається її безпосередність в минулому; це фото шалено красиве❤; ти подарунок природи" - пишуть шанувальники.

Також на одній з фан-сторінок Скарлетт в Instagram шанувальники показали актрису в незвично простому образі. Так, на знімку Йоханссон відображена не на гламурному заході або прем'єрі фільму, як зазвичай, а в явно більш спокійній обстановці.

Нагадавши, "Чорна вдова" Скарлетт Йоханссон в тоненькій маєчці показала своє багатство.

Як повідомляла Politeka, "Чорна вдова" Скарлетт Йоханссон в маленькій сукні показала незвично грайливий образ.

Також Politeka писала, що "Чорна вдова" Йоханссон заворожила поглядом у червоній сукні з відкритими плечима.