Актриса Скарлетт Йоханссон, которая сыграла роль "Черной вдовы" в серии фильмов о супергероях, всегда выглядела по-разному

За многие годы актерской карьеры звезда привыкла показывать себя в самых разных образах и с разным имиджем, причем нередко Скарлетт меняла прическу и цвет волос. Сейчас звезда скрывает свою внешность и не желает появляться перед камерами, так как только родила.

В то же время сейчас поклонники активно вспоминают лучшие образы, которые она представляла на обзор публики. К примеру, образ кокетки-блондинки с кудрявыми белыми локонами и в светлом маленьком платье сделал знаменитость заметно нежнее, чем обычно.

А милый вид был насколько привлекательным, что фанаты завалили пост комментариями с восхищениями по поводу хорошего вида артистки, хоть это и кадр с прошлого.

«Прекрасная такая 😍; всегда была хорошей, наверное сейчас еще лучше; безупречная и прекрасная; мне нравится этот вид; Так прекрасно; Красиво ❤️; Люблю люблю люблю; мисс чувственность; дорогая женщина😍; Красиво 😍😍; так красиво».

Ранее на одной из самых популярных профилей посвященном Скарлетт, появилось архивное фото актрисы. Девушка была в тоненькой маечке, которая идеально подчеркнула формы актрисы. Красотка улыбалась, позируя в темноте.

"Молодая Скарлетт", - написано под фото.

Напомним, "Черная вдова" Скарлетт Йоханссон удачно подчеркнула роскошные формы лифом

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