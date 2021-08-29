Мировая звезда Скарлетт Йоханссон, которая сыграла "Черную вдову", показала эффектный образ в белье
Как пишет Politeka.net, актриса Скарлетт Йоханссон недавно родила сына. Об этом рассказал муж красотки - Колин Жост. Но после родов актриса не показала себя и ребенка, желая оставить личное не публичным. У Скарлетт даже нет Инстаграм-аккаунта, только поклонники создают фан-странички, где делятся интересными образами девушки.
На самом популярном аккаунте о красотке появилось фото, где Йоханссон предстала в черном белье. Девушка выгнулась, демонстрируя роскошные формы.
"Богиня", - подписано было фото.
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Фанаты поставили почти 30 тысяч лайков и написали комментарии:
"Поразительная", "Великолепная", "Это горячо", "Богиня красоты", "Ангел", "Привет, красавица .... ты настоящая прелесть женщины ..... храни тебя Бог всегда", "Самая лучшая", "Не очень плохо и не очень хорошо", "Ты мне действительно нравишься!".
Напомним, "Черная вдова" Скарлетт Йоханссон впечатлила фигурой в топике и лосинах
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