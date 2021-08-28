Голливудская актриса, сыгравшая "Черную вдову", Скарлетт Йоханссон раньше много занималась спортом

Несколько дней назад супруг артистки Колин Жост, впервые подтвердил, что его знаменитая жена беременна. Скарлетт Йоханссон родила сына, правда показывать ни себя, ни ребенка после появления на свет артистка не стала, желая уединения.

«Окей, у нас родился ребенок. Его зовут Космо. Мы очень его любим. Мы очень оценим приватность», — написал муж звезды. Стоит отметить, что ребенок является первым совместным ребенком пары. От предыдущего брака Скарлетт воспитывает дочь Роуз Дороти.

Сама звезда всегда активно занимается собой и без должного образа на публике не появляется. Ранее она давала интервью и призналась, что отдаёт предпочтение долгим прогулкам на свежем воздухе и плаванью.

В сети решили вспомнить, как выглядела звезда до рождения ребенка во время тренировок.

«Для меня всегда прекрасна😍; такая интересная😍; это надо много сил наверное; хотел бы я себе такую жену; она не сдавалась; интересно, а теперь как?2 – пишут в сети.

Также на одной из фан-страничек звезды в Инстаграм появилось эффектное фото, на котором актриса позировала в бандажном узком платье с глубоким декольте. Блондинка красиво выгнулась, отправив в кадр воздушный поцелуй. Натуральный макияж звезды подчеркнул ее пухлые губы, а платье сделало акценты на всех главных достоинствах красотки.

Напомним, что Скарлетт Йоханссон в узком купальнике впечатлила упругими формами: "Голубой бриллиант".

А еще Politeka писала, что Анджелина Джоли в платье с вырезом на бедре показала, что значит страстный образ: "Конкурентка молодым".

Также Politeka сообщала, что Анджелина Джоли в культовом образе в одной рубашке "нарвалась" на комплименты: "Снимай...".