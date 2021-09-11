Знаменитая голливудская актриса Скарлетт Йоханссон раньше часто меняла образы для съемок

36-летняя актриса, сыгравшая супер-героиню «Черную вдову», привыкла менять прически ради новых ролей и съемок. За многие годы работы в кино, актриса не раз меняла цвет волос и покоряла преображениями поклонников.

Фанаты сейчас часто вспоминают, как выглядела их любимица до того, как родила ребенка. Недавно звезда снова стала мамой во второй раз. 18 августа 2021 Скарлетт родила сына Космо, однако показывать ребенка и себя отказалась, настаивая на приватности.

Поскольку звезда также не ведет свою страницу в Инстаграм, поклонники продолжают показывать ее архивные фото самостоятельно, восхищаясь яркими луками, которые ранее Йоханссон демонстрировала на съемках:

«Была такая миниатюрная, а теперь сильная😍; самая романтичная; нравится ее непосредственность в прошлом; Это фото безумно красивое ❤; ты подарок природы» - пишут поклонники.

Также на одной из фан-страниц Скарлетт в Инстаграм поклонники показали актрису в непривычно простом образе. Так, на снимке Йоханссон запечатлена не на гламурном мероприятии или премьере фильма, как обычно, а в явно более спокойной обстановке.

Напомним, "Черная вдова" Скарлетт Йоханссон в тоненькой маечке показала свое богатство.

Как сообщала Politeka, "Черная вдова" Скарлетт Йоханссон в маленьком платье показала необычно игривый образ.

Также Politeka писала, что "Черная вдова" Йоханссон заворожила взглядом в красном платье с открытыми плечами.