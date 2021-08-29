Популярная западная актриса Скарлетт Йоханссон, которая сыграла роль "Черной вдовы", показала себя, восхитив поклонников

Как пишет Politeka.net, Скарлетт Йоханссон недавно родила сына, но фотографий красотки после родов никто не видел. Так как голливудская звезда еще и не любит Инстаграм, поклонники сами создают фан-странички красотки на платформе, делясь ее роскошными образами.

На одной из самых популярных профилей посвященном Скарлетт, появилось новое фото актрисы. Девушка была в тоненькой маечке, которая идеально подчеркнула формы актрисы. Красотка улыбалась, позируя в темноте. Как можно понять, это старое фото, где Йоханссон была намного моложе.

"Молодая Скарлетт", - написано под фото.

Фанаты поставили более 15 тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасная", "Прекрасная Скарлетт", "Безупречная", "Вы так красивы на своей фотографии", "Привет прекрасная принцесса", "Как ты прекрасна и так же прекрасен твой бюст".

Напомним, "Черная вдова" Скарлетт Йоханссон удачно подчеркнула роскошные формы лифом

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