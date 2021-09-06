Актриса Скарлетт Йоханссон очаровала взглядом в красном платье с открытими плечами
Как передает Politeka.net, Скарлетт Йоханссон является популярной на весь мир актрисой. Голливудская звезда не ведет страницу в Инстаграм, и поклонники сами создают фан-страницы актрисы. В социальных сетях активно делятся фотографиями и видео Скарлетт.
На этот раз на фан-странице актрисы опубликовали новое видео. На кадрах Скарлетт в красном открытом платье, в котором отлично видно формы актрисы. Также на её шее красуется громаздкое ожерелье с бриллиантами. Она дает интервью и резко её взгляд переводится на камеру и она подмигивает оператору.
"Скарлетт на Золотом глобусе 2020", сообщили на фан-аккаунте актрисы.
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Поклонники засыпали множеством комплиментов актрису: "Очень красиво", " Как мило и красиво ты убиваешь меня смехом иногда ты слишком большая", "Скарлетт ты очень красиво выглядишь на этом фото супер", "Это было так мило и сексуально. И при этом выглядела гламурно и элегантно в своем красивом платье. Обычная Золушка. Люблю тебя великолепно. Моя королева".
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