Знаменита голлівудська актриса Скарлетт Йоханссон підкорила шанувальників простим образом в червоному

36-річна зірка франшизи "Марвел", яка зіграла супер-героїню "Чорну вдову", відома своєю любов'ю до частої зміни образів. За роки своєї кар'єри Скарлетт не раз приміряла найсміливіші вбрання і демонструвала себе з різним кольором волосся і зачісками.

Останнім часом артистка рідше з'являється перед камерами, адже нещодавно вона народила. Однак, її шанувальників це не зупиняє: в соцмережах регулярно спливають архівні фото зірки, які люди тут же починають обговорювати.

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок Скарлетт в Instagram шанувальники показали актрису в незвично простому образі. Так, на знімку Йоханссон відображена не на гламурному заході або прем'єрі фільму, як зазвичай, а в явно більш спокійній обстановці.

Актриса одягнена в спокійну червону блузу з коротким рукавом і без зайвих прикрас. Її макіяж виглядав вельми скромно, а волосся просто спадали на плечі без гламурної укладання. При цьому можна було помітити, що актриса почала відпускати свої натуральні русяве волосся.

На фото Йоханссон мило посміхалася, дивлячись в камеру.

"Леді в червоному", - йдеться в підписі до знімка.

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