Знаменитая голливудская актриса Скарлетт Йоханссон покорила поклонников простым образом в красном

36-летняя звезда франшизы «Марвел», сыгравшая супер-героиню «Черную вдову», известна своей любовью к частой смене образов. За годы своей карьеры Скарлетт не раз примеряла самые смелые наряды и демонстрировала себя с разным цветом волос и прическами.

В последнее время артистка реже мелькает перед камерами, ведь недавно она родила. Однако, ее поклонников это не останавливает: в соцсетях регулярно всплывают архивные фото звезды, которые люди тут же начинают обсуждать.

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страниц Скарлетт в Инстаграм поклонники показали актрису в непривычно простом образе. Так, на снимке Йоханссон запечатлена не на гламурном мероприятии или премьере фильма, как обычно, а в явно более спокойной обстановке.

Актриса одета в спокойную красную блузу с коротким рукавом и без лишних украшений. Ее макияж выглядел весьма скромно, а волосы просто спадали на плечи без гламурной укладки. При этом можно было заметить, что актриса начала отпускать свои натуральные русые волосы.

На фото Йоханссон мило улыбалась, глядя в камеру.

«Леди в красном», - говорится в подписи к снимку.

Напомним, "Черная вдова" Скарлетт Йоханссон в тоненькой маечке показала свое богатство.

Как сообщала Politeka, "Черная вдова" Скарлетт Йоханссон в маленьком платье показала необычно игривый образ.

Также Politeka писала, что "Черная вдова" Йоханссон заворожила взглядом в красном платье с открытыми плечами.