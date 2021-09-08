Голлівудська актриса Скарлетт Йоханссон підкорила шанувальників простим образом і ідеальною зовнішністю

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок красуні в мережі з'явилося фото, зроблене під час прес-конференції. 36-річна актриса позувала в «невидимій» кофтині, яка фактично злилася з кольором її шкіри. Її макіяж і укладка були бездоганні.

"Думки?",- підписали фото автори аккаунта.

У коментарях шанувальники артистки залишили масу приємних слів.

"Улюблена актриса", «ти як сонце», «Скарлетт, ти дуже красиво виглядаєш на цьому фото, супер», «жінка мрії», «очей не відірвати», «міс бездоганність», «зірка Голлівуду», "Ти така красуня", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Скарлетт Йоханссон відома всім за роллю Чорної вдови у фільмах «Марвел». При цьому на рахунку артистки багато й інших ролей у фільмах, включаючи драми і комедії. У 2020 році актрису двічі номінували на премію «Оскар».

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