Актриса Скарлетт Йоханссон, яка зіграла роль "Чорної вдови" в серії фільмів про супергероїв, завжди виглядала по-різному
За багато років акторської кар'єри зірка звикла показувати себе в самих різних образах і з різним іміджем, причому нерідко Скарлетт змінювала зачіску і колір волосся. Зараз зірка приховує свою зовнішність і не бажає з'являтися перед камерами, так як тільки народила.
У той же час зараз шанувальники активно згадують кращі образи, які вона представляла на огляд публіки. Наприклад, образ кокетки-блондинки з кучерявими білими локонами і в світлому маленькому платті зробив знаменитість помітно ніжніше, ніж зазвичай.
А милий вигляд був наскільки привабливим, що фанати завалили пост коментарями з захопленнями з приводу гарного вигляду артистки, хоч це і кадр з минулого.
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"Прекрасна Така 😍; завжди була хорошою, напевно зараз ще краще; бездоганна і прекрасна; мені подобається цей вид; так прекрасно; Красиво❤️; Люблю люблю люблю; міс чуттєвість; дорога жінка😍; Красиво😍 😍; так красивоо».
Раніше на одній з найпопулярніших профілів присвяченому Скарлетт, з'явилося архівне фото актриси. Дівчина була в тоненькій маєчці, яка ідеально підкреслила форми актриси. Красуня посміхалася, позуючи в темряві.
"Молода Скарлетт", - написано під фото.
Нагадавши, "Чорна вдова" Скарлетт Йоханссон вдало підкреслила розкішні форми ліфом
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