Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон покорила поклонников простым образом и идеальной внешностью

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек красотки в сети появилось фото, сделанное во время пресс-конференции. 36-летняя актриса позировала в «невидимой» кофточке, которая фактически слилась с цветом ее кожи. Ее макияж и укладка были безупречны.

«Мысли?», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях поклонники артистки оставили массу приятных слов.

«Любимая актриса», «Ты как солнце», «Скарлетт, ты очень красиво выглядишь на этом фото, супер», «Женщина мечты», «Глаз не оторвать», «Мисс безупречность», «Звезда Голливуда», «Ты такая красотка», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Скарлетт Йоханссон известна всем по роли Черной вдовы в фильмах «Марвел». При этом на счету артистки много и других ролей в фильмах, включая драмы и комедии. В 2020 году актрису дважды номинировали на премию «Оскар».

Напомним, что Скарлетт Йоханссон в крохотном платье зацепила игривым образом: "Сейчас еще лучше".

А еще Politeka сообщала, что Скарлетт Йоханссон очаровала милым образом без излишеств: "Леди в красном".

Также Politeka писала, что Скарлетт Йоханссон впечатлила взглядом в красном платье: "Убиваешь меня...".