Актриса Скарлетт Йоханссон зачарувала поглядом у червоній сукні з відкритими плечима
Як передає Politeka.net, Скарлетт Йоханссон є популярною на весь світ актрисою. Голлівудська зірка не веде сторінку в Instagram, і шанувальники самі створюють фан-сторінки актриси. У соціальних мережах активно діляться фотографіями і відео Скарлетт.
Цього разу на фан-сторінці актриси опублікували нове відео. На кадрах Скарлетт в червоній відкритій сукні, в якій відмінно видно форми актриси. Також на її шиї красується гучне намисто з діамантами. Вона дає інтерв'ю і різко її погляд перекладається на камеру і вона підморгує оператору.
"Скарлетт на Золотому глобусі 2020", повідомили на фан-акаунті актриси.
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Шанувальники засипали безліччю компліментів актрису: "Дуже красиво", "Як мило і красиво ти вбиваєш мене сміхом іноді ти занадто велика", "Скарлетт ти дуже красиво виглядаєш на цьому фото супер", "Це було так мило і сексуально. І при цьому виглядала гламурно і елегантно в своєму красивому платті. Звичайна Попелюшка. Люблю тебе чудово. Моя королева".
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