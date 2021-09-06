Актриса Скарлетт Йоханссон зачарувала поглядом у червоній сукні з відкритими плечима

Як передає Politeka.net, Скарлетт Йоханссон є популярною на весь світ актрисою. Голлівудська зірка не веде сторінку в Instagram, і шанувальники самі створюють фан-сторінки актриси. У соціальних мережах активно діляться фотографіями і відео Скарлетт.

Цього разу на фан-сторінці актриси опублікували нове відео. На кадрах Скарлетт в червоній відкритій сукні, в якій відмінно видно форми актриси. Також на її шиї красується гучне намисто з діамантами. Вона дає інтерв'ю і різко її погляд перекладається на камеру і вона підморгує оператору.

"Скарлетт на Золотому глобусі 2020", повідомили на фан-акаунті актриси.

Шанувальники засипали безліччю компліментів актрису: "Дуже красиво", "Як мило і красиво ти вбиваєш мене сміхом іноді ти занадто велика", "Скарлетт ти дуже красиво виглядаєш на цьому фото супер", "Це було так мило і сексуально. І при цьому виглядала гламурно і елегантно в своєму красивому платті. Звичайна Попелюшка. Люблю тебе чудово. Моя королева".

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