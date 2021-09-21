Телезірка Ольга Мартиновська показала себе, заінтригувавши фанатів
Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська є суддею"Майстер Шеф". Красуня живе з дочкою у Франції, а в Україну приїжджає на зйомки проекту. Не забуває Ольга і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На новому фото, яке Ольга поділилася в Instagram, красуня була в блузі і довгій спідниці. Красуня виставила животик, жартуючи таким чином, що в положенні.
"А далі самі", - запропонувала Мартиновська поговорити фанатам.
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На одному з наступних сторіс Ольга вже показувала свої ніжки, лежачи на ліжку. Красуня була в халаті і показувала тільки ноги.
"А по-третє-ми все ще в Грузії", - написала Ольга під роликом в сторіс Instagram.
Після цього Мартиновська опублікувала знімок, на якому одягла кімоно з помаранчевим поясом.
"Кімоно ідеальне для Грузії - не видно, скільки я їм", - написала Оляя.
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