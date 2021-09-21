У мережі бурхливо обговорюють учасника нової "Холостячки", який раніше засвітився в інших шоу на телебаченні

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці шоу "Холостячка" в Instagram опублікували фото та інформацію про ще одного претендента на серце головної героїні реаліті-шоу Злати Огневич. У коментарях до публікації розгорілася бурхлива дискусія, адже українці впізнали цього хлопця – він брав участь в інших телевізійних шоу.

Йдеться про 36-річного учасника "Холостячки" Ігоря Присяжнюка з Києва, який є персональним тренером в спортивному клубі, вчить плавати малюків і має свій невеликий бізнес. У цьому хлопцеві українці дізналися учасника інших шоу на телебаченні, про що почалася дискусія в коментарях.

"Взагалі не зрозуміло, хто це. Його практично не показували", "Взагалі нічого не пам'ятаю про нього", "Якщо не помиляюся, то він брав участь в Половинках", "Кілька років тому на ТЕТ було шоу "100 в 1", там теж був", "За цього я взагалі мовчу, прийшов заради піару і підписників, стрибає з одного шоу в інші!", "Бачила його в іншому шоу "Половинки", "Далі буде видно, поки нічого не скажу", "Якось я його навіть не запам'ятала абсолютно", "Ніякого враження, практично його було не видно, подивимося, що далі", "Тренер і відома співачка несумісні", "Ніякий", "Я його пам'ятаю тільки зі вставок інтерв'ю і все", - пишуть користувачі в коментарях до фото.

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