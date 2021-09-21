Колишня "Холостячка", суддя" Україна має талант " і актриса Ксенія Мішина раптово заговорила про Олександра Еллерта

32-річна зірка опублікувала "сторіз" у своєму Instagram, передає Politeka.net.

Як відомо, після проекту" Холостячка " Ксенія Мішина зійшлася з переможцем - Олександром Еллертом. Нещодавно пара розлучилася, але шанувальники досі продовжують вірити, що вони зійдуться. Новою заявою Мішина тільки підігріла такі чутки.

"Прийшла в тату-салон і хочу набити собі ось такого ось Сашу Коваленко. Я вам зараз покажу, як це буде виглядати прикольно», - сказала Ксенія.

«Я б звичайно із задоволенням собі закрила Олександра Еллерта, але, на жаль, в цьому тату салоні тільки Олександр Коваленко є. Подивіться, ось це вау", - додала вона.

Кадри не залишив без уваги і сам Еллерт. Він перепостив сторіс Мішиной, додавши коментар.

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