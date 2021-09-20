Володимир Дантес підмінив Катю Осадчу в "Світському житті" і взяв інтерв'ю у співачки Олі Полякової

Як пише Politeka.net, Володимир Дантес, чоловік Наді Дорофєєвої, підмінив Катю Осадчу в "Світському житті". (Щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця). До цього і Оля Полякова була на місці зіркової телеведучої. Тому Дантес вирішив запитати поради, як гідно підмінити Осадчу. Співачка відразу вирішила пожартувати на цю тему:

"Потрібно говорити" а скажіть мені, будь ласка, вас утримує ваша дружина донині?".

Володимир не розгубився і відповів: "утримує вдома".

"Так ти утриманець?",- продовжила жартувати Оля.

"Я утриманець любові", - сказав у відповідь Дантес.

Після цього Володимир почав розпитувати Олю про старшу дочку Машу, яка виступила на своєму першому концерті. 16-річний підліток стала солісткою нової групи"шви". На виступі Маша використовувала матюки в піснях.

"Боже мій, перша людина в світі кричить мати в піснях", - відповіла з іронією Оля.

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