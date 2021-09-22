Відома співачка Юлія Саніна заговорила про другу дитину і навіть придумала ім'я

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка, солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна, яка дружить з Тіною Кароль і навіть заспівала з нею дуетом, дала приводи для чуток про другу вагітність. За лаштунками шоу "Співають всі" зірка у відповідь на питання ведучого розповіла, як хотіла б назвати дочку, якщо вона у неї буде.

Так, Юля стала героїнею закулісного шоу "Співають всі" – Secret Show З відеоблогером Ванею Расселом. Під час бліцопитування артистка відповідала на запитання ведучого, і серед них прозвучав такий: "як би ви назвали свою другу дитину?". На це Саніна відповіла:"Аліса, якби це була дівчинка".

У коментарях до відео почалося бурхливе обговорення цього інтерв'ю Юлії: "Обожнюю сміх Юлі, як у відьмочки", "Тим часом Тіна і Дан, які говорили про те, що хочуть назвати дочку Алісою. Ну так, ну так, пішли ми", "А я подумала за назвою, що вона другою вагітна", "Мама з татом і природа дуже постаралися, щоб народилася така Юля! Браво!", "Теж люблю пісню Журавлі", "А я думала Тіна", "Юля найкраща".

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