Відомий артист Андрій Данилко втратив маму, з якою був дуже близький

Як повідомляє Politeka.net, популярний український артист Андрій Данилко минулого року втратив близьку людину-маму. Однак відомо про це стало тільки зараз, коли журналісти програми "Викриття. Післямова" на телеканалі Live поїхали в село, де жила мама артиста. Схоже, Данилко вирішив не відкривати фанатам свою втрату і траур, а він був дуже близький з мамою.

Новини про втрату в родині Данилка не було в пресі і мережі довгий час. Однак, деякі люди з близького оточення співака все ж були присвячені в цю ситуацію. Як розповіла бек-вокалістка виконавця Олена Романовська, Данилко написав їй, що втратив маму.

Інформацію про трагедію Андрія опублікували на сторінці шоу "Зірковий шлях" в Instagram, так що українці в коментарях тут же почали висловлювати свої співчуття улюбленому артисту: "Мої співчуття, Андрій Михайлович", "Тримайтеся, Андрій. Мама пішла в кращий світ", "Вічна пам'ять", "Мої співчуття", "Шкода його маму, світла їй пам'ять. Але тепер стане ще зліше", "Світла пам'ять", "Тримайся!", "Царство Небесне".

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