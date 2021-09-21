Актриса Катерина Нікітіна, одна з резиденток "жіночого кварталу", показала свої вміння на вулиці
Як пише Politeka.net, Катерина Нікітіна вже кілька років є однією з резиденток "жіночого кварталу". Красуня обожнює спорт, вчить розтяжці, а також танцює біля пілона. Не забуває Нікітіна і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На кадрах Катя застрибнула на жердину, закинувши ноги вгору. Красуня зробила в повітрі шпагат, демонструючи ефектну розтяжку.
"Пілон мене не відпускає. Мені тільки дай. А як Ваші справи? Приходьте до мене на розтяжку. ",- написала Катя.
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Фанати подивилися ролик більше 2 тисяч разів і написали коментарі:
"Ух, нічого собі", "нічого собі, на Олімпіаді перше місце забезпечено", "а після цього я ще більше твій друг-фан", "Боже, ну ти і силачка", " так, уж. Це не хиханьки-хаханьки, на сцені ! Серйозна Професія ! Важка праця !".
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