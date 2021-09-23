Молодий співак Роман Сасанчин і його наречена Іванка очікують поповнення в родині, вже відомо, що у них буде дівчинка
Як повідомляє Politeka.net, відомий український артист, молодий переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин і його наречена Іванка очікують дитину. Пара вже подала заяву в загс і чекає одруження, а тим часом розповідають про свої стосунки і очікуванні дочки. Днями в інтерв'ю програмі "ЖВЛ" співак розповів про істерики і обіцянки його нареченої.
За словами Романа, коли Іванка завагітніла, то пообіцяла йому 9 місяців пекла:" Рома, готуйся до десяти місяців пекла", - процитував слова вагітної Іванки майбутній батько.
І примхлива наречена таки почала виконувати свою грізну "обіцянку". "Ось недавно, така істерика була, що я саме купив не той йогурт, який вона любить. Там капець, що було", - весело розповів Сасанчин.
Онук Алли Пугачової, який розкрив свою хворобу, отримав головну роль в театрі: "Бабуся не дрімає"
Гвоздьова розкрила, як обділяють деяких учасників "Танців з зірками": "Задовольняються малою частиною"
Школи і вузи в Одесі закриють з 23 вересня: "Дистанційки не буде"
"Холостячку" Мішину в купальнику вітають з вагітністю: "Животик себе проявляє"
Сніг і заморозки обрушаться на Україну, синоптики озвучили невтішний прогноз: коли чекати похолодання
Також пара в сюжеті програми розкрила стать майбутньої дитини. Роман і Іванка підірвали повітряна куля, з якого полетіло рожеве конфетті, що символізує народження дочки, чому закохані дуже зраділи.
Нагадаємо, Наречена переможця "Голосу країни" розсекретила стать їхньої майбутньої дитини: "Відчуття підказувало...".
Як повідомляла Politeka, Стан вагітної нареченої переможця "Голосу країни" різко погіршився: "Викликаю швидку"
Також Politeka писала, що Вагітна наречена переможця "Голосу країни" у ванній повідомила про неприємні симптоми: "Жахливо...".