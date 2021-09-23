Молодий співак Роман Сасанчин і його наречена Іванка очікують поповнення в родині, вже відомо, що у них буде дівчинка

Як повідомляє Politeka.net, відомий український артист, молодий переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин і його наречена Іванка очікують дитину. Пара вже подала заяву в загс і чекає одруження, а тим часом розповідають про свої стосунки і очікуванні дочки. Днями в інтерв'ю програмі "ЖВЛ" співак розповів про істерики і обіцянки його нареченої.

За словами Романа, коли Іванка завагітніла, то пообіцяла йому 9 місяців пекла:" Рома, готуйся до десяти місяців пекла", - процитував слова вагітної Іванки майбутній батько.

І примхлива наречена таки почала виконувати свою грізну "обіцянку". "Ось недавно, така істерика була, що я саме купив не той йогурт, який вона любить. Там капець, що було", - весело розповів Сасанчин.

Також пара в сюжеті програми розкрила стать майбутньої дитини. Роман і Іванка підірвали повітряна куля, з якого полетіло рожеве конфетті, що символізує народження дочки, чому закохані дуже зраділи.

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